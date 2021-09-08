Вибух газу в дев'ятиповерхівці в Росії: загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла

Вибух стався вранці 8 вересня. Фото: ТАСС
Внаслідок вибуху газу в житловому будинку в Ногінську, за попередніми даними, загинули дві людини – чоловік і жінка.
Про це повідомили в СК РФ 8 вересня.
Крім того, кількість потерпілих збільшилася до семи.
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Що відомо
- 8 вересня в підмосковному Ногінську через вибух газу стався обвал трьох квартир на другому, третьому і четвертому поверхах, ще шість квартир зазнали пошкоджень.
- Внаслідок вибуху обрушилася частина зовнішньої стіни і перекриття. У будівлі вибило вікна. Займання немає.
- Рятувальники розпочали пошук людей під завалами житлового будинку.
- Після події було відкрито кримінальну справу за фактом надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки (ст. 238 КК РФ).
Раніше ми повідомляли, що у 2019 році в Росії вибухнула житлова багатоповерхівка. Вибух стався, коли люди поверталися з роботи.
Також нагадаємо, у 2018 році через вибух газу обвалилася багатоповерхівка в Мурманську. Рятувальники витягли з-під завалів будинку дитину.