Вибух газу в дев'ятиповерхівці в Росії: загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла

Вибух стався вранці 8 вересня. Фото: ТАСС

Внаслідок вибуху газу в житловому будинку в Ногінську, за попередніми даними, загинули дві людини – чоловік і жінка.

Про це повідомили в СК РФ 8 вересня.

Крім того, кількість потерпілих збільшилася до семи.

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Що відомо

8 вересня в підмосковному Ногінську через вибух газу стався обвал трьох квартир на другому, третьому і четвертому поверхах, ще шість квартир зазнали пошкоджень.

Внаслідок вибуху обрушилася частина зовнішньої стіни і перекриття. У будівлі вибило вікна. Займання немає.

Рятувальники розпочали пошук людей під завалами житлового будинку.

Після події було відкрито кримінальну справу за фактом надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки (ст. 238 КК РФ).

Раніше ми повідомляли, що у 2019 році в Росії вибухнула житлова багатоповерхівка. Вибух стався, коли люди поверталися з роботи.

Також нагадаємо, у 2018 році через вибух газу обвалилася багатоповерхівка в Мурманську. Рятувальники витягли з-під завалів будинку дитину.