У житловому будинку в Росії стався вибух: є постраждалі, а під завалами можуть бути люди (відео)

Сталося обвалення квартир з першого по четвертий поверх, під завалами можуть знаходитися люди

Вибух побутового газу стався в житловому будинку в підмосковному Ногінську. Фото: колаж "Сьогодні"

У підмосковному Ногінську стався вибух побутового газу в житловому дев'ятиповерховому будинку. Попередньо, пошкоджено шість квартир. Постраждали п'ятеро осіб.

Про це ТАСС повідомили в пресслужбі МНС.

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Інцидент стався на вулиці 28 червня. Внаслідок події, обрушилася частина зовнішньої стіни і перекриття. Загоряння немає.

"Внаслідок вибуху газу обрушилися чотири поверхи – з першого по четвертий. Мінімум шість квартир пошкоджені. Рятувальники почали розбір завалів" , – сказав співрозмовник агентства.

Через вибух в будівлі також вибило вікна. Рятувальники приступили до пошуку людей під завалами житлового будинку.

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Вибухи побутового газу в житлових будинках в Росії у 2021 році

19 квітня в триповерховому житловому будинку в селі Маргуш в Нижньогородській області вибухнув газ, постраждали три людини. Після вибуху почалася пожежа на всій площі – 1200 квадратів, а також сталося обвалення чотирьох квартир на другому і третьому поверхах. За словами джерела в екстрених службах, причиною аварії могла стати витік газу через несправність обладнання на третьому поверсі.

29 березня в Зеленодольську (Татарстан) в 9-поверховому будинку стався вибух газу, попередньо, обрушилися сім квартир. Одна людина загинула.

19 березня в підмосковних Хімках на восьмому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку стався вибух газу, після якого обрушилися перекриття. За попередніми даними, загинули чоловік і трирічна дитина, ще двоє – жінка і 12-річний підліток – постраждали.

7 березня в селі Лук'янова Серпуховського району через вибух побутового газу обвалилися несучі конструкції приватного будинку. Газовий котел в будинку був встановлений в порушення вимог безпечного використання. Постраждала п'ятнадцятирічна дівчина, яка отримала опіки різного ступеня тяжкості.

1 березня в селищі Різдвяний Ставропольського краю в першому під'їзді п'ятиповерхового багатоквартирного будинку стався вибух газу. Внаслідок події були вибиті стекла в одній квартирі і пошкоджено вхідні двері. З 15 квартир були евакуйовані 23 людини. Постраждала одна людина.

23 січня в Назранівському районі Інгушетії в приватному будинку стався вибух газу. Внаслідок НП постраждали дві людини. Вибухом вибило стекла на кухні, пожежі в будинку не було.

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Раніше ми повідомляли, що у 2019 році в Росії вибухнула житлова багатоповерхівка. Вибух стався, коли люди поверталися з роботи.

Також нагадаємо, у 2018 році через вибух газу обвалився багатоповерхівка в Мурманську. Рятувальники витягли з-під завалів будинку дитину.