Взрыв в Германии: есть погибшие и пропавшие без вести

Причины взрыва пока неизвестны. Фото Reuters

По данным СМИ, есть погибшие в результате взрыва в промышленном парке города Леверкузен на западе Германии, который произошел сегодня утром. Возле горящего склада обнаружили тело одного погибшего.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Рядом с местом пожара. Фото Reuters

Идут поиски четверых человек, которые считаются пропавшими без вести на месте горящего склада горючего в Chempark (промышленный парк для химических компаний, включая Bayer и Lanxess).

"Мы глубоко потрясены трагической смертью одного коллеги", – сказал руководитель парка Ларс Фридрих.

В больницы после аварии доставлены 16 раненых, в том числе четверо тяжелораненых.

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По словам оператора Chempark Currenta, взрыв произошел в 9.40 по местному времени и вызвал пожар, который уже локализован. Что стало причиной ЧП, пока выясняется.

Напомним, что власти призвали жителей закрыть окна и двери, в городе ряд дорог закрыли для движения.

Недавно мы писали о том, что мощный взрыв прогремел в порту Дубая (ОАЭ). Тогда сообщалось, что взрыв произошел на судне, стоящем на якоре у порта Джебель-Али.