Взрывы во Врбетице: президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением

У Милоша Земана анонсировали обращение к гражданам в связи со скандалом, связанным с российскими спецслужбами и шпионажем дипломатов

Президент Чехии Милош Земан выступит с чрезвычайным обращением в связи со шпионским скандалом и подрывом складов в деревне Врбетице 25 апреля.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек в Twitter.

Выступление Земана будет транслироваться в воскресенье в 11:10 (12:10 по Киеву) на каналах TV Prima и CNN Prima News.

"Президент Республики Чехии Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля 2021 года, на каналах TV Prima и CNN Prima News в програме Терезы Томанковой Partie", – уточнил Овчачек.

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Как уточнило руководства телеканалов, выступление президента Чехии продлится 20 минут.

17 апреля чешские власти заявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых идентифицировали как агентов ГРУ под дипломатическим прикрытием.

В Чехии считают, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на юго-востоке страны, которые произошли 16 октября 2014 года, в результате погибли два человека.