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"Дело Врбетице": отравители Скрипаля были на месте взрыва в Чехии – СМИ

18 апреля, 14:01

Виталий Семченко Виталий Семченко

Факт их нахождения там подтверждают имеющиеся в распоряжении следствия снимки с камер видеонаблюдения

Спецслужбы Чехии, что россияне Руслан Боширов и Александр Петров побывали на территории склада боеприпасов в Врбетице, где в 2014 году произошел взрыв.

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Об этом сообщает "Лидове новины" со ссылкой на источник.

Агенты ГРУ, как утверждают спецслужбы, в 2014 году направляли запросы о посещении территории склада, куда были допущены 15 октября, за день до взрыва.

Факт их нахождения там подтверждают имеющиеся в распоряжении следствия снимки с камер видеонаблюдения.

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Как пишет издание, в Врбетице разместили взрывное устройство, которое должно было сработать после того, как партия оружия и боеприпасов покинет территорию склада.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Праге правоохранители задержали семь человек, которые облили кетчупом стены посольства России. По словам задержанных, кетчуп символизирует кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице.

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