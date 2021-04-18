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Обиделись на правду. РФ после провала своих шпионов отомстила Чехии высылкой 20 дипломатов

18 апреля, 21:46

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

Сотрудники посольства должны покинуть Россию еще до конца суток 19 апреля

Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МИД РФ.

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Все дипломаты должны покинуть территорию РФ до конца суток 19 апреля.

Таким образом Россия ответила на высылку 18 российских дипломатов из Чехии. Ранее в МИД РФ анонсировали ответ на "враждебный" шаг властей республики, традиционно открестившись от всех обвинений чешских властей.

Вспомнили и о США. Якобы "в стремлении угодить" Вашингтону "на фоне недавних американских санкций" Чехия и решила выслать российских дипломатов.

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Как сообщал сайт "Сегодня", 17 апреля чешские власти заявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых идентифицировали как агентов Главного разведывательного управления (ГРУ) и Службы внешней разведки (СВР) РФ под дипломатическим прикрытием.

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В Чехии считают, что они в том числе причастны ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на юго-востоке страны. Речь идет об инциденте, который произошел 16 октября 2014 года и в результате которого погибли два человека.

Подробнее о шпионском скандале в Чехии с участием россиян читайте в нашем материале Спецслужбы РФ снова попали в скандал – что известно о подрыве складов в Чехии и при чем здесь Украина.

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