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Образилися на правду. РФ після провалу своїх шпигунів помстилася Чехії висиланням 20 дипломатів

18 квітня, 21:46

Світлана Кузьменко Світлана Кузьменко

Співробітники посольства повинні залишити Росію ще до кінця доби 19 квітня

Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на МЗС РФ.

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Всі дипломати мають залишити територію РФ до кінця доби 19 квітня.

У такий спосіб Росія відповіла на висилання 18 російських дипломатів із Чехії. Раніше в МЗС РФ анонсували відповідь на "ворожий" крок влади республіки, традиційно відхрестившись від усіх звинувачень чеської влади.

Згадали і про США. Нібито "в прагненні догодити" Вашингтону "на тлі недавніх американських санкцій" Чехія і вирішила вислати російських дипломатів.

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Як повідомляв сайт "Сьогодні", 17 квітня чеська влада заявила про висилку з Праги 18 співробітників російського посольства, яких ідентифікували як агентів Головного розвідувального управління (ГРУ) і Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ під дипломатичним прикриттям.

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У Чехії вважають, що вони, зокрема, причетні до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце на південному сході країни. Йдеться про інцидент, який стався 16 жовтня 2014 року і внаслідок якого загинули дві людини.

Детальніше про шпигунський скандал у Чехії за участю росіян читайте в нашому матеріалі Спецслужби РФ знову трапили в скандал – що відомо про підрив складів у Чехії і до чого тут Україна.

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Росія Чехія скандал ГРУ
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