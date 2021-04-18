Спецслужби РФ знову втрапили в скандал – що відомо про підрив складів у Чехії і до чого тут Україна?

Чеська влада звинуватила ГРУвців Боширова і Петрова в підриві військових складів у селі Врбетіце

Влада Чехії вважає, що Росія причетна до вибуху на складах боєприпасів у селі Врбетіце. З інцидентом, внаслідок якого загинули дві людини, пов'язують відомих ГРУвців Руслана Боширова і Олександра Петрова.

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Що відомо про новий скандал і як це стосується України – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Чехія висилає дипломатів

17 квітня чеська влада заявила про висилку з Праги 18 співробітників російського посольства, яких ідентифікували як агентів Головного розвідувального управління (ГРУ) під дипломатичним прикриттям.

"Мені дуже шкода, що чесько-російські відносини так серйозно постраждають, але ми мусимо відреагувати. Ми перебуваємо в тій самій ситуації, що і Велика Британія під час отруєнь у Солсбері", – заявив глава МВС і МЗС Ян Гамачек.

У Чехії вважають, що російські спецслужби причетні до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце на південному сході країни. Йдеться про інцидент, який стався 16 жовтня 2014 року і внаслідок якого загинули дві людини.

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Тоді вибух призвів до численних руйнувань і завдав збитків на кілька мільйонів крон. Склад належав компанії, яка офіційно торгує зброєю, – Imex Group.

Поліція розшукує отруювачів Скрипаля

У поліції Чехії вважають, що до вибуху причетні ГРУвці Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін, які під псевдонімами Руслан Боширов і Олександр Петров організували замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Видання Respekt пише, що росіяни отримували дозволи на відвідування складів у Чехії в 2014 році на імена Боширов і Петров. Вони відправили запит електронною поштою, "видаливши всі метадані", і адміністратори складу у Врбетіце дали дозвіл на 13-17 жовтня.

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Олександр "Петров" Мишкін і Руслан "Боширов" Чепіга. Фото: twitter.com/TerryMoran

"У поліції немає прямих доказів, що вони приходили на територію комплексу, але ця гіпотеза вважається максимально можливою", – сказано в матеріалі.

Перед вибухом на склад мали привезти озброєння, яке закупив відомий болгарський торговець, – ймовірно, йдеться про Омеляна Гебрева. Видання пише, що боєприпаси планували продати Україні, а це не сподобалося Росії.

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Respekt зазначає, що вибух на складі стався "завчасно" – пристрій мав спрацювати "під час транспортування зброї в іншу країну" і, отже, підірвати репутацію продавця в очах його партнерів.

Чехія ініціює обговорення вибухів у Врбетіце

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За словами глави чеського МЗС Яна Гамачека, на завтрашньому засіданні Ради міністрів Євросоюзу буде обговорюватися питання вибухів на військових складах.

"Я доручив нашим послам в ЄС і НАТО проінформувати наших союзників про справу Врбетіце. Про це в понеділок я також розповім на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС" , – сказано в повідомленні.

Дипломат відмовився від запланованого візиту в Москву, під час якого мав намір обговорити питання постачання російської вакцини від коронавірусної хвороби.

Крім того, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що влада розсекретить документ про причетність російських спецслужб до інциденту у Врбетіце. За його словами, громадськість має знати правду.

Реакція Москви

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "Празі добре відомо, що настає за подібними "фокусами". Дипломатичне джерело "Інтерфаксу" зазначило, що, висилаючи дипломатів, Чехія, мабуть, вирішила закрити власне представництво в Москві.

"Висловлюємо чеській владі рішучий протест. Вживемо відповідних заходів, які змусять авторів цієї провокації усвідомити всю повноту відповідальності за руйнування основ нормального розвитку відносин між нашими країнами", – сказано на сайті російського відомства.

Крім того, вночі проти 18 квітня стіни російського посольства в Празі облили кетчупом. Поліція затримала семеро людей. За їхніми словами, червоний колір символізує кров загиблих під час вибуху у Врбетіце.

Що думають в Україні

Україна підтримала рішення Чехії вислати з країни 18 російських дипломатів через їхню причетність до ГРУ.

"Ми в Україні дуже добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не повинні залишатися без покарання", – написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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