Ядерные бомбардировщики НАТО подтянули к границе Украины

Бомбардировщики В-52. Фото иллюстративное со страницы Facebook ВВС США в Европе

США направили бомбардировщики В-52 к восточным границам НАТО, совместные учения с Румынией и Германией провели в пятницу, 4 марта.

Как заявляют ВВС США в Европе, бомбардировщики "провели непосредственную авиационную поддержку и интеграционные тренировки". После этого B-52 вылетели в Румынию, где они провели более тесную подготовку по авиационной поддержке в рамках миссий оперативной группы бомбардировщиков.

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Полет над воздушным пространством Румынии вывел бомбардировщики прямо на окраину стран НАТО, примыкающую к воздушному пространству Украины.

"Совместные тренировки гарантируют, что оборонительная мощь НАТО останется непревзойденной", — говорит командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харригиан.

Справка. Боинг Б-52 "Стратофортресс" ("Стратосферная крепость") — американский стратегический межконтинентальный бомбардировщик компании Боинг, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года.

Самолёт пришёл на смену бомбардировщику B-36. На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Основная задача, для которой Б-52 разрабатывался — доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР.

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Что такое закрытое небо

Закрытое небо – это система противовоздушной обороны НАТО. Само НАТО термин "закрытое небо" не использует.

У ПВО НАТО вообще нет единого названия. ПВО НАТО – это сразу несколько разных систем защиты от самолетов и ракет противника, связанных между собой. Самая известная часть "закрытого неба" – Active Layered Theater Ballistic Missile Defence. Это континентальный щит противоракетной обороны НАТО.