Ядерні бомбардувальники НАТО підтягли до кордону України

Бомбардувальники В-52. Фото ілюстративне зі сторінки Facebook ВПС США в Європі

США направили бомбардувальники В-52 до східних кордонів НАТО, спільні навчання з Румунією та Німеччиною провели у п'ятницю, 4 березня.

Як заявляють ВПС США в Європі, бомбардувальники "провели безпосередню авіаційну підтримку та інтеграційні тренування". Після цього B-52 вилетіли до Румунії, де вони провели тіснішу підготовку з авіаційної підтримки в рамках місій оперативної групи бомбардувальників.

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Політ над повітряним простором Румунії вивів бомбардувальники прямо на околицю країн НАТО, що примикає до повітряного простору України.

"Спільні тренування гарантують, що оборонна міць НАТО залишиться неперевершеною", – говорить командувач ВПС США в Європі генерал Джефф Харрігіан.

Довідка. Боїнг Б-52 "Стратофортрес" ("Стратосферна фортеця") – американський стратегічний міжконтинентальний бомбардувальник компанії Боїнг, що стоїть на озброєнні ВПС США з 1955 року.

Літак прийшов на зміну бомбардувальнику B-36. На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів він здатний нести різні види зброї, зокрема ядерну. Основне завдання, для якого Б-52 розроблявся, — доставити дві термоядерні бомби великої потужності до будь-якої точки СРСР.

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Що таке закрите небо

Закрите небо – це система протиповітряної оборони НАТО. Сам НАТО термін "закрите небо" не використовує.

У ППО НАТО взагалі немає єдиної назви. ППО НАТО – це кілька різних систем захисту від літаків і ракет супротивника, пов'язаних між собою. Найвідоміша частина "закритого неба" – Active Layered Theater Ballistic Missile Defence. Це континентальний щит протиракетної оборони НАТО.