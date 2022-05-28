Япония выделяет грантовую помощь компаниям за трудоустройство переселенцев из Украины

Япония будет платить компаниям за трудоустройство переселенцев из Украины. Коллаж "Сегодня"
Министерство труда Японии заявило, что компании, нанимающие украинских переселенцев, будут иметь право на получение грантов в размере до 600 тысяч иен (140 тысяч гривен).
Об этом сообщает Japan Today.
Подробности
Украинские эвакуированные в возрасте до 65 лет будут включены в систему поощрительных грантов, охватывающую трудоустройство пожилых людей, людей с инвалидностью и матерей-одиночек.
Речь идет, о передаче:
- ▪️противопожарного оборудования,
- ▪️устройств связи,
- ▪️лекарств,
- ▪️медицинских изделий и другой помощи через Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).
Гранты, действительные в течение года, составят 600 000 иен (140 тысяч гривен) для малого и среднего бизнеса, а также 500 000 иен (116 тысяч гривен) для крупных компаний. С начала российского вторжения в Японию прибыло 1055 переселенцев из Украины.
Санкционная удавка
- Появились сведения, что Евросоюз может ввести санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии относительно новых санкций против России.
- Как сообщает немецкое агентство DW, первым элементом пакета станут персональные санкции против российских офицеров и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и ответственных за бесчеловечную осаду Мариуполя".
- По данным агентства Bloomberg, Евросоюз добавит к шестому пакету санкций запрет на сделки с недвижимостью с гражданами России, резидентами и организациями из РФ.