Япония выделяет грантовую помощь компаниям за трудоустройство переселенцев из Украины

Япония будет платить компаниям за трудоустройство переселенцев из Украины. Коллаж "Сегодня"

Министерство труда Японии заявило, что компании, нанимающие украинских переселенцев, будут иметь право на получение грантов в размере до 600 тысяч иен (140 тысяч гривен).

Об этом сообщает Japan Today.

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Украинские эвакуированные в возрасте до 65 лет будут включены в систему поощрительных грантов, охватывающую трудоустройство пожилых людей, людей с инвалидностью и матерей-одиночек.

Речь идет, о передаче:

▪️противопожарного оборудования,

▪️устройств связи,

▪️лекарств,

▪️медицинских изделий и другой помощи через Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

Гранты, действительные в течение года, составят 600 000 иен (140 тысяч гривен) для малого и среднего бизнеса, а также 500 000 иен (116 тысяч гривен) для крупных компаний. С начала российского вторжения в Японию прибыло 1055 переселенцев из Украины.

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