Японский миллиардер полетит на МКС на "Союзе" со своим помощником

Фото: Юсаку Маэдзава, Twitter
8 декабря 2021 года японский миллиардер Юсаку Маэдзава полетит на Международную космическую станцию в качестве космического туриста.
Как сообщает Space Adventures, полететь он планирует на российском "Союзе МС-20" с космодрома Байконур.
Командиром экипажа будет российский космонавт Александр Мисуркин.
Юсаку Маэдзава уже прошел все необходимые медицинские тесты. Полететь с миллиардером также планирует и его помощник по бизнесу Едзо Хирано.
Ожидается, что подготовка экипажа к полету начнется в июне.
Также недавно Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды для совместного полета на Луну. Ожидается, что полет состоится в 2023 году.
Юсаку Маэдзава является японским предпринимателем в области электронной коммерции и всемирно известным коллекционером произведений искусства.
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