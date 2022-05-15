"Яркое отражение борьбы за свободу!" Борис Джонсон отреагировал на победу Украины на Евровидении-2022

Борис Джонсон поздравил украинцев с победой. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с победой на Евровидении-2022. Он восхитился талантом украинцев. Также Джонсон отметил борьбу за свободу нашего народа.

Об этом Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter.

Реклама

"Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непреклонной поддержки вашей борьбы за свободу", – сказал премьер-министр.

Кроме того, он похвалил выступление Великобритании на Евровидении-2022, и заявил, что гордится.

Зеленский прокомментировал победу Kalush Orchestra

Президент Украины Владимир Зеленский отблагодарил Kalush Orchestra за победу на Евровидении-2022. Соответствующее заявление глава государства написал на странице в своем в Facebook.

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу!" В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!", – заявил Зеленский.

Ранее мы писали: