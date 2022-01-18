Закончится ли пандемия? В ВОЗ дали прогноз по коронавирусу на 2022 год

Человечество не сможет победить коронавирус в 2022 году, хотя от COVID-19 вакцинировалось уже около половины населения мира.

Об этом сообщил глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан во время Всемирного экономического форума онлайн, передает "Укринформ"

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"Около половины населения Земли получили две дозы вакцины. В Африке уровень вакцинации находится на уровне 7%. И поэтому, хотя вакцинация и продолжается, есть страны, которые практически остаются вне этого процесса. И нам нужно добиться справедливости и защищать самые незащищенные группы во всех странах при борьбе с этим вирусом", – заявил представитель ВОЗ.

Майкл Райан / Фото: who.int

Как отметил Райан, "в этом году мы не сможем побороть вирус и никогда не сможем остановить вирус".

"Эти пандемические вирусы уже являются составной частью нашей экосистемы. Но мы можем добиться прекращения этой чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, которую гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус провозгласил в январе 2020 года", – сказал он.

По его словам, основным инструментом в достижении этой цели является всеобъемлющая вакцинация населения с равным доступом во всех регионах мира и для всех слоев и групп населения.

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/ Фото: Reuters

Коронавирус в Украине

Напомним, в Украине уже распространяется новый опасный штамм коронавируса "Омикрон". Прогнозируют, что вспышка заболевания может спровоцировать локдаун уже в январе.

Минздрав опубликовал все данные о новом штамме "Омикрон", известные по предварительным результатам научных исследований.

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В Минздраве отмечают, что Украина не избежит новой вспышки коронавирусной болезни, однако медицинская система постоянно готовится к очередной нагрузке.

Главный санврач Украины Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в конце 2022 года Украина будет на пути к укрощению эпидемии коронавируса. Однако есть условие – это случится, если большинство украинцев будут вакцинированы.

На 18 января в Украине было зафиксировано 8558 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 1125 человек, выздоровели 5761 человек, летальных исходов – 188.