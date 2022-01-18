Чи закінчиться пандемія? У ВООЗ дали прогноз щодо коронавірусу на 2022 рік

Людство не зможе перемогти коронавірус 2022 року, хоча від COVID-19 вакцинувалося вже близько половини населення світу.

Про це повідомив глава служби надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Раян під час Всесвітнього економічного форуму онлайн, передає Укрінформ.

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"Близько половини населення Землі отримало дві дози вакцини. В Африці вакцинація перебуває на рівні 7%. І тому, хоча вакцинація і триває, є країни, які майже залишаються поза цим процесом. І нам потрібно домогтися справедливості та захищати найнезахищеніші групи у всіх країнах у боротьбі із цим вірусом", – заявив представник ВООЗ.

Майкл Райан / Фото: who.int

"Цього року ми не зможемо подолати вірус і ніколи не зможемо зупинити вірус", – вважає Раян.

"Ці пандемічні віруси вже є складником нашої екосистеми. Але ми можемо домогтися припинення цієї надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, яку гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреїсус проголосив у січні 2020 року", – сказав він.

За його словами, основним інструментом у досягненні цієї мети є всеосяжна вакцинація населення з рівним доступом у всіх регіонах світу і для всіх верств та груп населення.

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/ Фото: Reuters

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, в Україні вже поширюється новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон". Прогнозують, що спалах захворювання може спровокувати локдаун вже у січні.

МОЗ опублікував усі дані про новий штам "Омікрон", відомі за попередніми результатами наукових досліджень

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У МОЗ зазначають, що Україна не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби, проте медична система у постійній готовності до наступного навантаження.

Головний санлікар України Ігор Кузін в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що наприкінці 2022 року Україна буде на шляху до приборкання епідемії коронавірусу. Проте є умова: це станеться, якщо більшість українців буде вакцинована.

Станом на 18 січня в Україні було зафіксовано 8558 нових випадків COVID-19. Госпіталізовано 1125 людей, одужала 5761 людина, летальних випадків – 188.