Запад ввел слабые санкции против России – The Wall Street Journal

Эффект есть, но недостаточный, чтобы россияне начали требовать прекращения войны / Коллаж "Сегодня"
Санкции, введенные странами Запада против России в ответ на вторжение в Украину, все еще недостаточно сильные. Об этом говорится в статье эксперта по истории и экономике Николаса Ламберта в американском издании The Wall Street Journal. Он сравнил аналогичные меры, введенные Западом против фашистской Германии.
Мнение эксперта
"Когда разразилась война в начале ХХ века, британцы сразу же предприняли меры, чтобы отрезать Германию от мира, главным образом путем отказа в доступе к инфраструктуре глобализированной мировой экономики. Цель британцев была в том, чтобы быстро вывести из строя и "дискредитировать" немецкую экономику и спровоцировать достаточное количество социальных волнений внутри Германии, чтобы вызвать политическое давление на ее правительство с целью потребовать мира. Стратегия рассматривалась как ударное оружие, которое должно было усугубить естественный экономический хаос, возникший в следствие войны. Это была полномасштабная экономическая война в глобализированном мире.
То, что Запад предпринимает сейчас в ответ на вторжение в Украину, отличается как количественно, так и качественно. По шкале экономической войны Рихтера, Великобритания нацелилась на 10 и достигла 8, прежде чем вернуться к 5. То, что Запад сейчас делает с Россией, возможно оценить на 3, и ему не хватает последовательности британской операции 1914 года", – написал Ламберт.
Ламберт указал, что еще не сделали власти развитых стран:
- западные правительства не запретили своим гражданам вести дела с Россией во всех сферах экономической деятельности;
- они замораживают российские активы, а не конфискуют и не уничтожают их;
- зарубежные офисы российских фирм работают.
"Экономические санкции, которые западные державы ввели против России — то же самое, что электрошокер против пистолета: один предназначен для обездвиживания, другой — для убийства. Экономические последствия для России были серьезными, но еще слишком рано предсказывать их полное воздействие", – считает эксперт.
Санкции
- 19 марта стало известно, что автомобильный концерн Bosch сворачивает свою деятельность в России из-за подозрений, что ее детали могли использоваться в оборонной промышленности страны-агрессора.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейскую комиссию к дальнейшим санкциям и блокированию торговли с Российской Федерацией.
- Южнокорейская компания LG Electronics решила приостановить поставки свой продукции в Россию.
- Совет Европейского космического агентства принял решение отказаться от сотрудничества с Россией по марсианской миссии ExoMar.