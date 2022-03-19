Захід ввів слабкі санкції проти Росії – The Wall Street Journal

Ефект є, але недостатній, щоб росіяни почали вимагати припинення війни / Колаж "Сьогодні"

Санкції, запроваджені країнами Заходу проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну, ще недостатньо сильні. Про це йдеться у статті експерта з історії та економіки Ніколаса Ламберта в американському виданні The Wall Street Journal. Він порівняв аналогічні заходи, запроваджені Заходом проти фашистської Німеччини.

Думка експерта

"Коли вибухнула війна на початку ХХ століття, британці відразу ж вжили заходів, щоб відрізати Німеччину від світу, головним чином шляхом відмови у доступі до інфраструктури глобалізованої світової економіки. Мета британців полягала в тому, щоб швидко вивести з ладу та "дискредитувати" німецьку економіку і спровокувати достатню кількість соціальних заворушень усередині Німеччини, щоб викликати політичний тиск на її уряд з метою вимагати миру. Стратегія розглядалася як ударна зброя, яка мала посилити природний економічний хаос, що виник унаслідок війни. Це була повномасштабна економічна війна в глобалізованому світі.

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Те, що Захід робить зараз у відповідь на вторгнення в Україну, відрізняється як кількісно, так і якісно. За шкалою економічної війни Ріхтера, Велика Британія націлилася на 10 і досягла 8, перш ніж повернутися до 5. Те, що Захід зараз робить з Росією, можна оцінити на 3, і йому не вистачає послідовності британської операції 1914 року", – написав Ламберт.

Ламберт зазначив, що ще не зробила влада розвинених країн:

західні уряди не заборонили своїм громадянам вести відносини з Росією у всіх сферах економічної діяльності;

вони заморожують російські активи, але не конфіскують і не знищують їх;

закордонні офіси російських фірм працюють.

"Економічні санкції, які західні держави ввели проти Росії – те саме, що електрошокер проти пістолета: один призначений для знерухомлення, інший – для вбивства. Економічні наслідки для Росії були серйозними, але ще зарано передбачати їх повний вплив", – вважає експерт.

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