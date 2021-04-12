Защита от COVID – 99%! Польша похвасталась высокой эффективностью вакцинации

На данный момент от коронавируса привиты около 15% населения

В Польше уже вакцинировали от COVID-19 более 5,5 миллионов людей и только у 51 000 человек после прививки был положительный тест на коронавирус. Таким образом эффективность вакцинации в стране составила 99%.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в Twitter.

Он отметил, что инфицирование более половины заразившихся привившихся произошло в течение 14 дней после приема первой дозы.

"Пока что в группе из более 5,5 миллионов вакцинированных людей только 51 000 человек показали положительный тест на COVID-19, то есть 0,9%. Проще говоря, это означает, что уровень защиты превышает 99%", – написал министр.

Согласно информации на сайте Минздрава Польши, в стране одобрены к применению три вакцины от коронавируса: Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

Вакцинация от коронавируса в Польше началась в конце декабря 2020 года. По состоянию на 10 апреля там из почти 38 млн населения вакцинировано 5 529 714 человек, из них получили обе дозы вакцины – 2 105 550.

Тем временем в Украине от начала кампании вакцинации получили прививку от коронавируса всего 373 002 человек.

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Напомним, в Китае признали, что их вакцины "не обладают очень высоким уровнем защиты" и власти рассматривают возможность смешивания препаратов, чтобы повысить их эффективность.

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