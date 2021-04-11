В Китае заявили о низкой эффективности собственной вакцины – АР

Директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу заявил, что китайские вакцины "не обладают очень высоким уровнем защиты". Власти рассматривают возможность смешивания препаратов, чтобы повысить их эффективность.

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Об этом Гао Фу заявил на пресс-конференции, передает AP.

Что произошло

"Сейчас формально обсуждается вопрос о том, должны ли мы использовать для процесса иммунизации разные вакцины из разных технических линий", – сказал Гао.

Исследователи из Бразилии обнаружили, что эффективность вакцины Sinovac, которая прибыла в Украину, составляет всего 50,4%. Для сравнения, эффективность препарата Pfizer составила 97%. Примечательно, что именно Sinovac делают прививки украинцам.

"Каждый должен учитывать те преимущества, которые вакцины против мРНК могут принести человечеству. Мы должны внимательно следить за этим и не игнорировать их только потому, что у нас уже есть несколько типов вакцин", – сказал Гао.

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Он не конкретизировал, но допустил изменения в стратегии – мРНК экспериментальный метод, используемый западными разработчиками, а в Китае использовали традиционные технологии

"Уровни антител, вырабатываемых нашими вакцинами, ниже, чем у мРНК-вакцин, и данные об эффективности также ниже. Я думаю, это естественный вывод, что наши инактивированные вакцины и вакцины с вектором аденовируса менее эффективны, чем вакцины с мРНК", – сказал эксперт по вакцинам из Шанхая Тао Лина.

По его словам, можно попробовать сделать третий укол другим препаратом человеку, который уже получил две дозы инактивированной вакцины.

"Однако вакцинация должна проводиться полным ходом. Мы не должны ждать, пока будет доступна идеальная вакцина", – сказал Тао,

Примечательно, что Пекин распространил сотни миллионов доз в других странах, одновременно пытаясь посеять сомнения в эффективности западных вакцин.

Пути решения проблемы

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В Китае изучают возможность изменения интервала между прививками, чтобы повысить эффективность препаратов.

Также эксперты рассматривают возможность смешивания нескольких вакцин. Это может повысить эффективность. Испытания этого метода проводятся в нескольких западных странах. Например, британские исследователи изучают комбинацию Pfizer и AstraZeneca.

На данном этапе смешивать вакцины не рекомендуют, поскольку возможность не изучена и нет доказательств, что это безопасно.

Ранее мы сообщали, что украинцам начнут делать прививки китайской вакциной от коронавируса CoronaVac после 10 апреля. К этой дате препарат пройдет необходимую проверку.

Первая партия вакцины CoronaVac – 215 тыс. доз – от китайской компании Sinovac Biotech прибыла в Украину 25 марта. Всего Украина заказала 1,9 млн доз.

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