Зеленский предложил новую "нормандскую встречу" – что ответили у Путина

Дмитрий Песков и Владимир Зеленский фото: Коллаж "Сегодня"
Российская сторона готова договариваться о деэскалации ситуации на Донбассе, но для этого необходимо выполнить уже существующие договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности – не думаем, что это правильная практика", – сказал он.
Говоря о возможности встречи лидеров в рамках "нормандского формата", он отметил, что намеки на эту встречу никогда не исчезали. "Они есть всегда (намеки. – Ред.), но понимания по конкретным срокам по такой встрече нет по тем причинам, о которых я говорил", – сказал представитель Кремля.
Переговоры по Донбассу
- 12 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что после долгого простоя "нормандский формат" снова заработал и есть вероятность договориться по важным вопросам относительно Донбасса.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к новому саммиту "Нормандской четверки" и поприветствовал усилия Германии и Франции по практическому выполнению договоренностей лидеров, достигнутых во время парижского саммита в декабре 2019 года.
- 7 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "Нормандской четверки". Лидеры "четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года.
- 15 декабря Зеленский заявил в Брюсселе во время брифинга по итогам первого дня переговоров на полях саммита "Восточного партнерства", что Вашингтону необходимо предоставить одну из главных ролей на переговорах о Донбассе.