Зеленский предложил новую "нормандскую встречу" – что ответили у Путина

Дмитрий Песков и Владимир Зеленский фото: Коллаж "Сегодня"

Российская сторона готова договариваться о деэскалации ситуации на Донбассе, но для этого необходимо выполнить уже существующие договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности – не думаем, что это правильная практика", – сказал он.

Говоря о возможности встречи лидеров в рамках "нормандского формата", он отметил, что намеки на эту встречу никогда не исчезали. "Они есть всегда (намеки. – Ред.), но понимания по конкретным срокам по такой встрече нет по тем причинам, о которых я говорил", – сказал представитель Кремля.

Переговоры по Донбассу