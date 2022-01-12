Зеленський запропонував нову "нормандську зустріч" – що відповіли у Путіна

Дмитро Пєсков та Володимир Зеленський фото: Колаж "Сьогодні"

Російська сторона готова домовлятися про деескалацію ситуації на Донбасі, але для цього необхідно виконати вже існуючі домовленості. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Російська сторона теж готова предметно домовлятися, але перед тим як предметно домовлятися, потрібно предметно виконати наявні домовленості. Інакше навантажувати нові нездійсненні домовленості на невиконані домовленості – не думаємо, що це правильна практика", – сказав він.

Говорячи про можливість зустрічі лідерів у рамках "нормандського формату", він зазначив, що натяки на цю зустріч ніколи не зникали. "Вони є завжди (натяки. – Ред.), але розуміння щодо конкретних термінів щодо такої зустрічі немає з тих причин, про які я говорив", – сказав представник Кремля.

Переговори щодо Донбасу