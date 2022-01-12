Зеленський запропонував нову "нормандську зустріч" – що відповіли у Путіна

Дмитро Пєсков та Володимир Зеленський фото: Колаж "Сьогодні"
Російська сторона готова домовлятися про деескалацію ситуації на Донбасі, але для цього необхідно виконати вже існуючі домовленості. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
"Російська сторона теж готова предметно домовлятися, але перед тим як предметно домовлятися, потрібно предметно виконати наявні домовленості. Інакше навантажувати нові нездійсненні домовленості на невиконані домовленості – не думаємо, що це правильна практика", – сказав він.
Говорячи про можливість зустрічі лідерів у рамках "нормандського формату", він зазначив, що натяки на цю зустріч ніколи не зникали. "Вони є завжди (натяки. – Ред.), але розуміння щодо конкретних термінів щодо такої зустрічі немає з тих причин, про які я говорив", – сказав представник Кремля.
Переговори щодо Донбасу
- 12 січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що після довгого простою "нормандський формат" знову запрацював і є можливість домовитися з важливих питань щодо Донбасу.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до нового саміту "Нормандської четвірки" та привітав зусилля Німеччини та Франції щодо практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час паризького саміту у грудні 2019 року.
- 7 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки". Лідери "четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року.
- 15 грудня Зеленський заявив у Брюсселі під час брифінгу за підсумками першого дня переговорів на полях саміту "Східного партнерства", що Вашингтону необхідно надати одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу.