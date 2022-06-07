Жданов объяснил чехарду и карусели среди генералов страны-агрессора

Олег Жданов отметил, что любая смена командования ведет к дестабилизации. / Фото: Коллаж: Сегодня

Не так давно появилась информация о том, что вместо генерала Александра Дворникова, который командовал оккупационными войсками РФ в Украине, а потом вообще куда-то исчез, бразды правления в свои руки взял генерал Геннадий Жидко. Для Украины это является хорошей новостью, а для России – нет.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

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По словам эксперта, любая смена командования ведет к дестабилизации органов военного управления, т.е. в штабах начинается сумятица.

"И каждый следующий – даже этот Жидко, которого назначили, – будет оглядываться на Герасимова и Дворникова. Он видит, что с ними произошло, – соответственно у него появляется уже внутренний страх самосохранения: "А вдруг я не справлюсь? А что будет со мной, если я не справлюсь?", – рассказал Жданов.

Кроме этого, он рассказал подробнее о Жидко, отметив, что генерал был "главным политруком" Вооруженных сил России – начальником военно-политического управления:

"И если уже назначают не боевого генерала... Да, у него хороший опыт – я смотрел его биографию – он прошел все должности, но все равно ушел от боевых генералов в политруки. Когда назначают замполита командовать военной операцией – это говорит о том, что уже "скамейка запасных" боевых генералов поредела. Тут либо уже просто идет степень доверия, а, может быть, и от нехватки – возможно, все остальные отказались. Мы этого не знаем".

Олег Жданов также отметил, что в России могли бы назначить любого командующего округом, поскольку, кроме Дворникова, еще есть командующие других 6-и округов:

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"Они все имеют боевой опыт в Сирии – это 100%, – и частично есть боевой опыт в Грузии и второй чеченской войны. При этом есть еще целый Генеральный штаб, где очень много генералов, которые и планировали эту войну, и сегодня управляют этой войной. Но почему-то назначают замполита".

Военный эксперт заявил, что для Украины в принципе любое переназначение в РФ – это хорошо, поскольку это деструктив и дестабилизация высших органов управления. Жданов подчеркнул, что когда в "верхних" штабах начинается разброд и шатание, то внизу войска не знают, что делать.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 7 июня:

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Напомним, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс сообщила, что президент США Джо Байден отдал приказ о рассекречивании разведданных накануне вторжения России в Украину 24 февраля, так как заявления официальных лиц США о нападении были встречены американскими партнерами и союзниками со скептицизмом.

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