Жданов: Терпение Путина лопнуло – это хороший признак

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что президент России Владимир Путин готов принимать кадровые решения уже сейчас. / Фото: kremlin.ru, Коллаж: Сегодня

То, что президент России Владимир Путин отстранил от руководства так называемой "спецоперацией" в Украине начальника Генштаба Валерия Герасимова – это очень хороший признак для Украины.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов ведущим Евгению Киселеву и Катерине Федотенко в эфире проекта FREEDOM на YouTube-канале "Украина 24".

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"Мы можем закончить войну"

"Несмотря на то, что многие должностные лица (например, глава Центробанка, министры финансов и сельского хозяйства) подавали рапорты об отставке, Путин никому ничего не подписал. Он сказал, что все выводы будет делать после войны", – рассказал Жданов.

По его мнению, если терпение Путина лопнуло – это значит, что Генштаб "накосячил настолько", что президент России готов принимать кадровые решения уже сейчас:

"Это очень сильно деморализует и разбалансирует работу Генштаба Вооруженных сил России. Это нам на руку. Кто бы ни пришел – Дворников, например, по кличке "мясник" – пока он наладит работу штаба, пока он расставит своих людей, мы можем закончить войну".

Также военный эксперт прокомментировал версию журналиста-расследователя Христо Грозева о том, что генерал-полковник РФ Александр Дворников – тяжело пьющий человек.

"Интересная информация. Я слышал, что Герасимов тоже. Видно, у них такая ментальность в России или традиция. Чем выше должность, те больше пьют. Вспомните Дмитрия Медведева, который вообще, по-моему, не выходит из состояния "легкого" алкогольного опьянения, что позволяет ему спать на всех совещаниях".

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Также Олег Жданов рассказал, что будет, если Российская Федерация разместит на острове Змеиный систему противовоздушной обороны типа С-300, т.е. дальнего радиуса действия, а также крылатые ракеты.

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