Жириновский перестал узнавать родных – СМИ

По данным СМИ, состояние Жириновского очень тяжелое / Фото: Коллаж: Сегодня
Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, перестал узнавать окружающих, пишут СМИ.
"Владимир Жириновский не узнает соратников, родных и врачей. Его состояние остается тяжелым и медики не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий", – сообщает российское издание Ura.ru со ссылкой на свои источники.
Соратники Жириновского все отрицают
В ЛДПР уверяют, что Жириновский чувствует себя хорошо, а "информация "источников" значительно преувеличена ради сенсационного эффекта".
"Председатель ЛДПР ежедневно читает прессу, работает с документами, дает поручения по телефону. Скоро он вернется к полноценной работе – мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время", – сообщает пресс-служба политсилы.
Ранее российские СМИ со ссылкой на источники в ЛДПР оценивали состояние политика как критическое.
Что произошло
9 февраля в Москве госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции.
По информации Telegram-канала Mash, у него среднетяжелая степень поражения легких (КТ-3) – 50-75%.
В конце прошлого года Владимир Жириновский сделал восьмую прививку от коронавируса. По словам политика, благодаря тому, что он вакцинировался, на тот момент не заболел COVID-19. Жириновский отметил, что "вакцинироваться нужно каждые четыре месяца".
Также политик предлагал расстреливать тех, кто распространяет слухи и фейки о коронавирусной эпидемии.
Жириновский известен скандальными заявлениями об Украине
Жириновский известен многочисленными выходками в политике, в частности, заявлениями в отношении Украины.
Например, политик предлагал начать военную операцию против Украины и Запада в ночь с 31 декабря на 1 января. Он добавил, что не обязательно бомбить всех, но "сделать это нужно выборочно".
Также Жириновский предлагал присоединить Украину к России, утверждая, что российским властям было бы "несложно обговорить такой вариант с США".
Лидер ЛДПР призывал сжечь напалмом Киев и Львов.