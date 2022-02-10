Жириновський перестав упізнавати рідних – ЗМІ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, госпіталізований із коронавірусом, перестав упізнавати оточуючих, пишуть ЗМІ.

"Володимир Жириновський не впізнає соратників, рідних та лікарів. Його стан залишається тяжким і медики не дають жодних прогнозів щодо подальшого розвитку подій", – повідомляє російське видання Ura.ru з посиланням на джерела.

/ Фото: Facebook/ЛДПР

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Прибічники Жириновського все заперечують

У ЛДПР запевняють, що Жириновський почувається добре, а "інформація "джерел" значно перебільшена заради сенсаційного ефекту".

"Голова ЛДПР щодня читає пресу, працює з документами, дає доручення телефоном. Незабаром він повернеться до повноцінної роботи – ми розраховуємо, що це відбудеться найближчим часом", – повідомляє прес-служба політсили.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела у ЛДПР оцінювали стан політика як критичний.

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Що сталося

9 лютого у Москві госпіталізували лідера ЛДПР Володимира Жириновського із двосторонньою пневмонією, яка розвинулася на тлі коронавірусної інфекції.

За інформацією Telegram-каналу Mash, у нього тяжкий ступінь ураження легенів (КТ-3) – 50-75%.

Наприкінці минулого року Володимир Жириновський зробив восьме щеплення від коронавірусу. За словами політика, завдяки тому, що він вакцинувався, на той момент не захворів на COVID-19. Жириновський зазначив, що "вакцинуватися потрібно кожні чотири місяці".

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Також політик пропонував розстрілювати тих, хто поширює чутки та фейки про коронавірусну епідемію.

Жириновський відомий скандальними заявами про Україну

Жириновський відомий численними витівками у політиці, зокрема, заявами щодо України.

Наприклад, політик пропонував почати військову операцію проти України та Заходу у ніч із 31 грудня на 1 січня. Він додав, що не обов'язково бомбардувати всіх, але "зробити це потрібно вибірково".

Також Жириновський пропонував приєднати Україну до Росії, стверджуючи, що російській владі було б "нескладно обговорити такий варіант зі США".

Лідер ЛДПР закликав спалити напалмом Київ та Львів.