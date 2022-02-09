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Жириновський потрапив до реанімації: ситуація критична – ЗМІ

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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9 лютого, 19:22
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Стан російського політика ускладнюють супутні хвороби
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Лідера ЛДПР Володимира Жириновського, якого нещодавно було госпіталізовано, підключили до апарату ШВЛ.

Про це повідомив РБК, посилаючись на джерело у партії.

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"Гарантій не дають"

За інформацією іншого джерела, стан політика є критичним.

"Жодних гарантій ніхто не дає. Усе ускладнюють супутні хвороби", – розповів він.

Що сталося

9 лютого у Москві госпіталізували лідера ЛДПР Володимира Жириновського із двосторонньою пневмонією, яка розвинулася на тлі коронавірусної інфекції.

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За інформацією Telegram-каналу Mash, у нього середньотяжкий ступінь ураження легенів (КТ-3) – 50-75%.

Вакцинація Жириновського

Наприкінці минулого року Володимир Жириновський зробив восьме щеплення від коронавірусу. За словами політика, завдяки тому, що він вакцинувався, на той момент не захворів на COVID-19. Жириновський зазначив, що "вакцинуватися потрібно кожні чотири місяці".

Також політик пропонував розстрілювати тих, хто поширює чутки та фейки про коронавірусну епідемію.

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"Треба показово розстріляти одного в Калінінграді, одного в Москві, одного на Сахаліні" , – сказав Жириновський.

Нагадаємо, Володимир Жириновський запевняв, що США як державі залишилося існувати 15-20 років. Також політик ділився дивною історією з дитинства.

Жириновський відомий численними витівками у політиці, зокрема, заявами щодо України.

Наприклад, політик пропонував почати військову операцію проти України та Заходу у ніч із 31 грудня на 1 січня. Він додав, що не обов'язково бомбардувати всіх, але "зробити це потрібно вибірково". Напередодні Жириновський пропонував приєднати Україну до Росії, стверджуючи, що російській владі було б "нескладно обговорити такий варіант із США".

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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