Жириновский умер. Самые безумные заявления политика об Украине

Владимир Жириновский был открытым украинофобом и ксенофобом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Росси в возрасте 75 лет скончался скандальный политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщилспикер Госдумы Вячеслав Володин.

Жириновский был ярым противником независимости Украины. Он выступал за вхождение Украины и Беларуси в состав России на правах новых федеральных округов, поддерживал аннексию Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", а также заявлял, что по Украине нужно "шарахнуть бомбами".

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Сайт "Сегодня" вспомнил главные, часто безумные высказывания покойного лидера ЛДПР об Украине:

"Никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в европейское сообщество. Никуда... Найдите мне хоть одну строчку в истории – где существовало государство Украина? Где и когда? С 17-го по 22-й – демократическая Украина с Петлюрой и Махно... Киев – это начало России. Поэтому никогда в истории не было украинского государства".

"16 марта можно сравнить с 9 Мая. В мае 1945 года мы сбросили коричневую чуму, а 16 марта 2014 года жители Крыма сбросили нацистский режим Украины".

"Никакой Украины не будет. Никаких Зеленских. Никто не будет нас унижать, срывать наши флаги. Будет Киевская губерния, Житомирская, Донецкая, Херсонская, Харьковская. Как при царе было".

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"Компромисс один — раздел Украины! Польша и Украина – лишнее. Это европейский мусор. Они должны свое место найти и помалкивать".

"НАТО не нужна Украина, ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот, и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Крым наш и точка".

"В России больше свободы слова, чем в Украине. В Украине притесняют русский язык".

"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января, часов в 4 утра, когда уже все выпившие. Необязательно их бомбить. Но избирательно наказать и напугать надо".

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"Всю карту перелопатим, и Украины не будет. Сумы, Донецк, Запорожье – это все Россия. Мы Киеву оставим то, с чем он к нам пришел. Киев, Подол. Чтобы они не обижались, оставим Киеву одну треть с движением на Запад. А две трети – все это юго-восточная Россия. Малороссия, Новороссия".

Как сообщал сайт "Сегодня", о тяжелом состоянии Жириновского начали писать еще в начале февраля. Еще 9-го числа сообщали, что он попал в реанимацию в тяжелом состоянии и перестал узнавать родных.

Также мы информировали, что в РосСМИ писали, что российский политик Владимир Жириновский умер 25 марта в 10:45, а последние сутки он провел в коме. Однако тогда эту информацию опроверг глава Госдумы Вячеслав Володин.