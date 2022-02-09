Жириновского сразил COVID-19 с угрожающим поражением легких

Жириновский попал в больницу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Москве госпитализировали в больницу с двухсторонней пневмонией лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции.

По информации Telegram-канала Mash, у него среднетяжелая степень поражения легких (КТ-3) – 50-75%.

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В пресс-службе фракции либерал-демократов прокомментировали состояние здоровья Жириновского. Отмечается, что лидер ЛДПР продолжает работать, он чувствует себя хорошо.

Жириновский за вакцинацию

В конце прошлого года Жириновский сделал восьмую прививку от коронавируса. Он вакцинировался Спутником V", а потом "Ковиваком". По его словам, благодаря тому, что он вакцинировался, на тот момент он не заболел коронавирусом. Политик отметил, что вакцинироваться нужно каждые четыре месяца.

"Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило", — заявил он.

Политик предположил, что он может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года. Жириновский высказал уверенность, что делать повторную прививку необходимо, как только в организме снижается уровень антител.

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Также Жириновский предложил расстреливать тех, кто распространяет слухи и фейки о коронавирусной эпидемии.