Жириновського вразив COVID-19 з загрозливим ураженням легень

Жириновський потрапив до лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Москві госпіталізували до лікарні із двосторонньою пневмонією лідера ЛДПР Володимира Жириновського, яка розвинулася на тлі коронавірусної інфекції.

За інформацією Telegram-каналу Mash, у нього середньоважкий рівень ураження легень (КТ-3) – 50-75%.

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У пресслужбі фракції ліберал-демократів прокоментували стан здоров'я Жириновського. Зазначається, що лідер ЛДПР продовжує працювати, він почувається добре.

Жириновський за вакцинацію

Наприкінці минулого року Жириновський зробив восьме щеплення від коронавірусу. Він вакцинувався Супутником V", а потім "Ківіваком". За його словами, завдяки тому, що він вакцинувався, на той момент він не захворів на коронавірус. Політик зазначив, що вакцинуватися потрібно кожні чотири місяці.

"Я не захоплююся. Ось я зробив вісім уколів і не захворів, а якби зробив чотири, то, можливо, мене десь прихопило б", — заявив він.

Політик припустив, що він може стати єдиним, хто зробив стільки уколів за півтора року. Жириновський висловив упевненість, що робити щеплення необхідно, щойно в організмі знижується рівень антитіл.

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Також Жириновський запропонував розстрілювати тих, хто поширює чутки та фейки про коронавірусну епідемію.