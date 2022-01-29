Обнаглели! Жителей "ЛДНР" зовут в армию РФ

Армия России (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что россияне, постоянно проживающие на территории так называемых республик "ЛНР" и "ДНР" при желании могут быть призваны на военную службу в Вооруженные силы РФ.

Об этом сообщает ТАСС.

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"Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию", – говорится в сообщении.

Водолацкий уточнил, что в случае призыва эти граждане будут проходить службу на территории России. Также он добавил, что жителей ОРДЛО якобы беспокоит "перспектива вторжения Вооруженных сил Украины", а вопрос "обеспечения безопасности и защиты русскоязычного населения" является одним из основных.

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