Обнаглели! Жителей "ЛДНР" зовут в армию РФ

Армия России (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что россияне, постоянно проживающие на территории так называемых республик "ЛНР" и "ДНР" при желании могут быть призваны на военную службу в Вооруженные силы РФ.
Об этом сообщает ТАСС.
"Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию", – говорится в сообщении.
Водолацкий уточнил, что в случае призыва эти граждане будут проходить службу на территории России. Также он добавил, что жителей ОРДЛО якобы беспокоит "перспектива вторжения Вооруженных сил Украины", а вопрос "обеспечения безопасности и защиты русскоязычного населения" является одним из основных.
РФ может признать независимость "Л/ДНР"
- 19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления внесли 11 депутатов-коммунистов.
- Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дал совет Российской Федерации на фоне ее планов. По его словам, попытки психологического давления на Украину продолжаются. Стефанчук предложил России сосредоточиться на своих проблемах.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возможное признание Госдумой РФ так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет равно выходу России из Минских договоренностей.
- В ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину. Отмечается, что распоряжения о приведении российской бригады в высшую степень боевой готовности не доводились, но была отмечена готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.