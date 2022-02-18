Журналисты РФ "слили" секретный темник от Путина по Украине

Можно врать, указание журналистам поступило / Коллаж "Сегодня"

Российским журналистам поступило из Кремля указание, как "правильно" подавать информацию о возможном вторжении РФ в Украину и действиях западных стран по предотвращению этого вторжения.

Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Телеграм.

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"Российские журналисты, которые хотят предотвратить полномасштабную войну с Украиной (есть и такие), сбросили интересный документ. Указание по стратегическим мессиджам, поступившее из администрации президента России всем руководителям новостных агентств и телеканалов. То есть, "темник" по-нашему", – написал украинский журналист.

Указание из Кремля

В кремлевском темнике написано:

В новостях и ток-шоу необходимо связывать выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу с заявлениями представителя Генштаба ВС РФ Игоря Конашенкова. Почему позиция Запада изменилась? Потому что они испугались жесткой и последовательной позиции России. Постоянно давать заявление Конашенкова по отводу войск России после учений. "Показывать погрузку техники, личного состава и, обязательно, их прибытие в пункты постоянной дислокации". Делать акцент на словах посла США в России Джона Салливан о планах по бомбардировке, министра обороны Великобритании Элизабет Трасс о нападении "в любой момент", публикации Bloombergг с датами нападения на Украину – уже пять раз объявляли наступление. По принятым решениям журналистам сосредоточиться на следующих мессиджах:

мы добились диалога с США и НАТО,

мы "остудили" безумные головы в Киеве,

все уже почувствовали нашу силу и будут чувствовать ее в дальнейшем.

Обстановка

В Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации из Донбасса женщин и детей в Ростовскую область России и о том, что сейчас там происходит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Зато Владимир Путин заявил, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе Киев должен сесть за стол переговоров с представителями террористических "Л/ДНР".

17 февраля на экстренном заседании ООН представитель США потребовал защитить Украину от агрессии Москвы.

Все это происходит перед началом 58-й Мюнхенской конференции по безопасности, в которой ожидается участие Владимира Зеленского.