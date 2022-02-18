Журналісти РФ "злили" секретний темник від Путіна по Україні

Можна брехати, вказівка журналістам надійшла / Колаж "Сьогодні"

Російським журналістам надійшла з Кремля вказівка, як "правильно" подавати інформацію про можливе вторгнення РФ в Україну і про дії західних країн щодо запобігання цього вторгнення.

Про це написав журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у Телеграм.

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"Російські журналісти, які хочуть запобігти повномасштабній війні з Україною (є і такі), скинули цікавий документ. Вказівка зі стратегічних месиджів, що надійшла з адміністрації президента Росії всім керівникам новинних агентств і телеканалів. Тобто, "темник" по-нашому" , – написав український журналіст.

Вказівка з Кремля

У кремлівському темнику написано:

У новинах та ток-шоу необхідно пов'язувати виступи міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та міністра оборони РФ Сергія Шойгу з заявами представника Генштабу ЗС РФ Ігоря Конашенкова. Чому позиція Заходу змінилася? Тому що вони злякалися твердої та послідовної позиції Росії. Постійно давати заяву Конашенкова щодо відведення військ Росії після навчань. "Показувати завантаження техніки, особового складу та, обов'язково, їхнє прибуття до пунктів постійної дислокації". Наголошувати на словах посла США в Росії Джона Салліван про плани з бомбардування, міністра оборони Великої Британії Елізабет Трас про напад "у будь-який момент", публікації Bloomberg з датами нападу на Україну – вже п'ять разів оголошували наступ. За прийнятими рішеннями журналістам зосередитися на наступних месиджах:

ми досягли діалогу зі США та НАТО,

ми "остудили" шалені голови у Києві,

всі вже відчули нашу силу і відчуватимуть її надалі.

Обстановка

У Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію з Донбасу жінок та дітей у Ростовську область Росії та про те, що зараз там відбувається. Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Натомість Володимир Путін заявив, щоб урегулювати ситуацію на Донбасі Київ має сісти за стіл переговорів із представниками терористичних "Л/ДНР".

17 лютого на екстреному засіданні ООН представник США вимагав захистити Україну від агресії Москви.

Все це відбувається перед початком 58-ї Мюнхенської конференції з безпеки, у якій очікується участь Володимира Зеленського