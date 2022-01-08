Знакомьтесь, Дельтакрон – ученые обнаружили новый штамм COVID-19

Мир продолжает вакцинироваться, а COVID-19 - мутировать / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Коронавирус продолжает мутировать и создавать новые штаммы. Ученые из Кипра сообщили об обнаружении нового варианта коронавируса. Они назвали свое открытие "Дельтакрон".

Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Что известно

Сообщается, что "Дельтакрон" является гибридом штаммов "Дельта" и "Омикрон". По словам кипрского вирусолога Леондиоса Гостригиса, новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма.

Как передает кипрский канал Sigma Live, на острове обнаружены первые пациенты, зараженные таким вирусом. Почти половине из них потребовалась госпитализация.

"Из 25 пациентов с новой мутацией 11 были госпитализированы. Чаще новая мутация была обнаружена у пациентов на стационаре, чем у амбулаторных больных", – сообщил вирусолог.

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По словам ученого, пока неясно, какая у "Дельтакрона" способность к распространению.

Ситуация