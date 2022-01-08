Знайомтесь, Дельтакрон – вчені виявили новий штам COVID-19

Світ продовжує вакцинуватися, а COVID-19 – мутувати / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Коронавірус продовжує мутувати і створювати нові штами. Вчені з Кіпру повідомили про виявлення нового варіанту коронавірусу. Вони назвали своє відкриття "Дельтакрон".

Про це повідомляє агентство ТАРС.

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Що відомо

Повідомляється, що "Дельтакрон" є гібридом штамів "Дельта" та "Омікрон". За словами кіпрського вірусолога Леондіоса Гостригіса, новий варіант має генетичну основу як у дельта-штаму, та водночас ряд його мутацій такий самий, як у омікрон-штаму.

Як передає кіпрський канал Sigma Live, на острові виявлено перших пацієнтів, заражених таким вірусом. Майже половина з них була госпіталізована.

"З 25 пацієнтів з новою мутацією 11 було госпіталізовано. Найчастіше нова мутація була виявлена у пацієнтів на стаціонарі, ніж у амбулаторних хворих", – повідомив вірусолог.

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За словами вченого, поки неясно, яка у "Дельтакрона" здатність до поширення.

Ситуація