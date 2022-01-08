Знайомтесь, Дельтакрон – вчені виявили новий штам COVID-19

Світ продовжує вакцинуватися, а COVID-19 – мутувати / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Коронавірус продовжує мутувати і створювати нові штами. Вчені з Кіпру повідомили про виявлення нового варіанту коронавірусу. Вони назвали своє відкриття "Дельтакрон".
Про це повідомляє агентство ТАРС.
Що відомо
Повідомляється, що "Дельтакрон" є гібридом штамів "Дельта" та "Омікрон". За словами кіпрського вірусолога Леондіоса Гостригіса, новий варіант має генетичну основу як у дельта-штаму, та водночас ряд його мутацій такий самий, як у омікрон-штаму.
Як передає кіпрський канал Sigma Live, на острові виявлено перших пацієнтів, заражених таким вірусом. Майже половина з них була госпіталізована.
"З 25 пацієнтів з новою мутацією 11 було госпіталізовано. Найчастіше нова мутація була виявлена у пацієнтів на стаціонарі, ніж у амбулаторних хворих", – повідомив вірусолог.
За словами вченого, поки неясно, яка у "Дельтакрона" здатність до поширення.
Ситуація
- В Україні покращилася ситуація з захворюваністю COVID-19. В даний час всі області перебувають у "жовтій зоні".
- Минулої доби, 7 січня, в Україні зафіксовано 3195 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 151, а медпрацівників – 37.
- В Україні прогнозують спалах нового штаму коронавірусу "Омікрон" з другої половини січня та у лютому. Необхідно знати, що симптоми вірусу можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.
- Новий штам коронавірусу "Омікрон" не відноситься до категорії "м'яких". Він також призводить до госпіталізації та летальних наслідків. Про це повідомляє ВООЗ.
- Британські вчені розповіли, які вакцини краще захищають від нового варіанту коронавірусу.