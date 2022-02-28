"Золотой визы" не будет: Греция приостановила выдачу вида на жительство для россиян

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Греция приостановила выдачу и продление видов на жительство в инвестиционных целях гражданам Российской Федерации до особого распоряжения.
Об этом заявило Министерство миграции Греции.
Заявление министерства
"Приказом министра по вопросам миграции и убежища Нотиса Митарачи выдача и продление видов на жительство... приостановлены до дальнейшего уведомления. Кроме этого, компетентные органы не будут принимать новые запросы на выдачу вышеупомянутых видов на жительство (так называемая программа "золотая виза" – ред.)", – говорится в заявлении.
При этом заявления о выдаче вида на жительство категории "руководители предприятий" для граждан РФ рассматриваться до особого распоряжения не будут.
Также отмечается, что Греция в настоящее время ожидает соответствующих решений ЕС.
Санкции от Facebook
В ответ на агрессию РФ против Украины Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и заниматься монетизацией в соцсети.
"Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру", – написал в Twitter глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер.
В ответ Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к социальной сети в России.
Напомним, Google вслед за YouTube закрывает российским государственным СМИ инструменты для размещения рекламы.
"В ответ на войну в Украине мы приостанавливаем монетизацию Google российских государственных СМИ на наших платформах. Мы активно следим за новыми событиями и при необходимости предпримем дальнейшие шаги", – цитирует заявление техгиганта CNN.