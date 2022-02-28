Бой пропагандистам. Google вводит санкции против российских госСМИ

Ранее такое же решение принял YouTube

Google отрезал российские госСМИ от рекламы. Фото Reuters

Google, вслед за YouTube, закрывает российским государственным СМИ инструменты для размещения рекламы.

"В ответ на войну в Украине мы приостанавливаем монетизацию Google российских государственных СМИ на наших платформах. Мы активно следим за новыми событиями и при необходимости предпримем дальнейшие шаги", – цитирует заявление техгиганта CNN.

Это объявление является последним ударом по связанным с Россией СМИ на фоне волны критики, направленной на платформы Big Tech на прошлой неделе за то, что они позволили продолжить монетизацию, несмотря на вторжение России в Украину.

Реклама

Лавров не может попасть в Женеву из-за санкций против РФ

После того, как Европейский Союз принял решение о закрытии воздушного пространства для самолетов из России в МИД РФ возникли трудности с прибытием на конференцию Совета по правам человека ООН в Женеве.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что делегация РФ должна прибыть в швейцарский город во вторник, 1 марта. Но поскольку страны Европы, расположенные вокруг нейтральной Швейцарии, закрыли небо для пролета российских самолетов, сделать это будет непросто.