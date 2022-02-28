Бій пропагандистам. Google запроваджує санкції проти російських держЗМІ

Раніше таке ж рішення ухвалив YouTube

Google відрізав російські держЗМІ від реклами. Фото Reuters

Google, слідом за YouTube, закриває російським державним ЗМІ інструменти для розміщення реклами

"У відповідь на війну в Україні ми зупиняємо монетизацію Google російських державних ЗМІ на наших платформах. Ми активно стежимо за новими подіями і при необхідності зробимо подальші кроки", – цитує заява технічного гіганта CNN.

Це оголошення є останнім ударом по пов'язаних із Росією ЗМІ на тлі хвилі критики, спрямованої на платформи Big Tech минулого тижня за те, що вони дозволили продовжити монетизацію, незважаючи на вторгнення Росії до України.

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Лавров не може потрапити до Женеви через санкції проти РФ

Після того, як Європейський Союз ухвалив рішення про закриття повітряного простору для літаків із Росії у МЗС РФ виникли проблеми з прибуттям на конференцію Ради з прав людини ООН у Женеві.

Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що делегація РФ має прибути до швейцарського міста у вівторок, 1 березня. Але оскільки країни Європи, які розташовані навколо нейтральної Швейцарії, закрили небо для прольоту російських літаків, зробити це буде непросто.