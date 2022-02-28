У Лаврова паніка: не може потрапити в Женеву через санкції проти РФ

Для російських літаків небо над ЄС закрите

У Лаврова проблеми/Фото: колаж: "Сьогодні"

Після того, як Європейський Союз ухвалив рішення про закриття повітряного простору для літаків із Росії, у МЗС РФ виникли труднощі із прибуттям на конференцію Ради з прав людини ООН у Женеві.

Про це повідомляє агентство "Анадолу".

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Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що делегація РФ повинна прибути до швейцарського міста у вівторок, 1 березня. Але оскільки країни Європи, які розташовані довкола нейтральної Швейцарії, закрили небо для прольоту російських літаків, зробити це буде непросто.

"Починаються розмови про те, що ми повинні нібито оформляти якісь документи, які зараз вигадають країни Євросоюзу для тих бортів, які потрапили під санкції. Якась нісенітниця", — сказала речниця МЗС.

Закрите небо

Закрите небо над країнами ЄС створило також проблеми для повернення російських туристів, які в цей час перебувають в європейських країнах. Зокрема, в Угорщині, Болгарії, Австрії, Словенії, Великій Британії та на португальській Мадейрі. Для їх повернення додому шукають обхідні шляхи через треті країни — Туреччину, Єгипет та ОАЕ.

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