Болгарія закриває повітряний простір для російських літаків

Болгарія закриває повітряний простір всім російських літаків.
Про це повідомляє Міністерство транспорту країни.
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Болгарія вводить заборону на зліт/посадку та захід російських літаків у повітряний простір країни.
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Усі повітряні судна з ліцензією, виданою Російською Федерацією, що неспроможні входити до суверенний повітряний простір Республіки Болгарії, включаючи повітряний простір над територіальними водами.
Заборона діє з 00.00 години 26 лютого 2022 року.
Болгарія ухвалила рішення на тлі російського вторгнення в Україну та на знак солідарності з українцями.
Рада запровадила надзвичайний стан в Україні
Верховна Рада 23 лютого ухвалила проект ухвали про введення по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей, надзвичайного стану . Відповідне рішення підтримали 335 народних депутатів.
Час дії – з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб.
На територіях дії надзвичайного стану встановлюються, зокрема, такі заходи:
- встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування територією (за потреби);
- обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);
- посилення охорони цивільного правопорядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
- заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на які встановлюється судом;
Загострення конфлікту з Росією
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежними так звані "ЛДНР" . Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим".
Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.