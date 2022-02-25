Болгарія закриває повітряний простір для російських літаків

Заборона діє з 00.00 годин 26 лютого 2022 року

Для російських літаків повітряний простір Болгарії закритий. Колаж "Сьогодні"

Болгарія закриває повітряний простір всім російських літаків.

Про це повідомляє Міністерство транспорту країни.

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Деталі

Болгарія вводить заборону на зліт/посадку та захід російських літаків у повітряний простір країни.

Усі повітряні судна з ліцензією, виданою Російською Федерацією, що неспроможні входити до суверенний повітряний простір Республіки Болгарії, включаючи повітряний простір над територіальними водами.

Заборона діє з 00.00 години 26 лютого 2022 року.

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Болгарія ухвалила рішення на тлі російського вторгнення в Україну та на знак солідарності з українцями.

Рада запровадила надзвичайний стан в Україні

Верховна Рада 23 лютого ухвалила проект ухвали про введення по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей, надзвичайного стану . Відповідне рішення підтримали 335 народних депутатів.

Час дії – з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб.

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На територіях дії надзвичайного стану встановлюються, зокрема, такі заходи:

встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування територією (за потреби);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);

посилення охорони цивільного правопорядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на які встановлюється судом;

Загострення конфлікту з Росією

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежними так звані "ЛДНР" . Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим".

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.