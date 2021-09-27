2 тисячі солдатів, 100 одиниць військової техніки: Росія почала військові навчання в Криму

Російські десантні війська почали великі навчання в Криму. Колаж: "Сьогодні"

У Криму почалися масштабні навчання десантно-штурмового і артилерійського полків російських ВДВ, які прибули на півострів з Новоросійська.

Про це повідомляє Громадське.

"Всього в полковому тактичному навчанні буде задіяно до двох тисяч військовослужбовців і понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки повітряно-десантних військ", – йдеться в повідомленні.

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Навчання проводитимуть протягом трьох днів на полігоні Опук в східній частині Криму.

"Підрозділи відпрацюють ведення оборони, під час якої вогнем зі штатного озброєння бойової техніки спільно з зенітно-ракетними, протитанковими, вогнеметними, артилерійськими та снайперськими підрозділами виконають вправи бойових стрільб", – йдеться в повідомленні.

Десантників навчатимуть організовувати маневрову оборону вдень і вночі. В кінцевому етапі Росія планує провести наступальні дії, "завдадуть шкоди умовному противнику" – вогнем з танків Т-72Б3, 120-міліметрових самохідно-артилерійських знарядь 2С9 "Нона-С" і 122-міліметрових гаубиць Д-30.

Підводні човни, літаки, вертольоти і ППО

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Раніше ми повідомляли, що в акваторії Чорного моря російські військові проводили масштабні навчання. Близько 20 кораблів і суден забезпечення РФ, які використовують ракетні та артилерійські стрільби.

Відомо, що кораблі вийшли в море з окупованих територій України (м.Севастополь) і з РФ (м Новоросійськ). За інформацією прес-центру, вихід кораблів у морські полігони проводиться "відповідно до плану заходів бойової підготовки ЧФ на 2021 рік".

"У заході задіяні ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні і рятувальні судна, літаки і вертольоти морської авіації та ППО ЧФ", – йдеться в повідомленні відомства.

Зазначено, що російські військові виконають ракетні та артилерійські стрільби в складі різнорідних тактичних груп.