А Путін в курсі? Лукашенко виключив об'єднання з Росією

Лукашенко своїми заявами може розсмішити Путіна. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко чітко заявив, що його країна не ввійде до складу Росії і що це все вигадки Заходу. Але при цьому похвалився, що в разі військової загрози російська армія захистить Білорусь. Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає пресслужба білоруського лідера.

Він наївно вважає, що президент РФ Володимира Путін дотримується тієї ж думки і нібито поважає незалежність Білорусі.

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"Що стосується того, що Білорусь увійде до складу США, Великої Британії або Росії, – це абсолютна дурість. Ми з Путіним, керівництво Росії і Білорусі в цілому, досить розумні, щоб в рамках двох незалежних, суверенних держав створити такий союз, який буде ще сильніше унітарного утворення. Таке питання (про втрату незалежності і входження до складу Росії. – Ред.) в порядку денному не стоїть взагалі. Це вигадка колективного Заходу, як у нас кажуть", – сказав Лукашенко.

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У той же час він назвав Білорусь форпостом західного напрямку, де створена фактично єдина армія.

"Єдине озброєне угрупування, основою якого є білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина Збройних сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю. Я просто вам нагадую те, про що ми постійно говоримо. Тому розмова про те, що колись буде цей форпост, безпідставні. При необхідності цей форпост буде створений протягом місяця", – підкреслив білоруський диктатор.

Останні переговори Лукашенка і Путіна

9 вересня лідери Білорусі і Росії провели зустріч, основною метою якої були домовленості про поглиблену інтеграцію двох держав. Хоча багато хто називає це поглинанням Білорусі. За підсумками переговорів було погоджено 28 програм з інтеграції РФ і Білорусі.

Також Лукашенко заявив, що домовився з Путіним про закупівлю російського озброєння на мільярд доларів.

Але головною новиною стало те, що Лукашенко зібрався розмістити на кордоні з Україною ракетні комплекси С-400. Білоруський диктатор побачив в Україні потенційну військову загрозу і відразу звернувся до президента РФ за допомогою.

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