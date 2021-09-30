А Путин в курсе? Лукашенко исключил объединение с Россией

Лукашенко своими заявлениями может рассмешить Путина. Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко четко заявил, что его страна не войдет в состав России и что это все выдумки Запада. Но при этом похвалился, что в случае военной угрозы российская армия защитит Беларусь Об этом он сказал в интервью CNN, передает пресс-служба белорусского лидера.

Он наивно полагает, что президент РФ Владимира Путин придерживается того же мнения и якобы уважает независимость Беларуси.

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"Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, – это абсолютная глупость. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос (о потере независимости и вхождении в состав России. – Ред.) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят", – сказал Лукашенко.

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В то же время он назвал Беларусь форпостом западного направления, где создана фактически единая армия.

"Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим. Поэтому разговор о том, что когда-то будет этот форпост, безосновательны. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца", – подчеркнул белорусский диктатор.

Последние переговоры Лукашенко и Путина

9 сентября лидеры Беларуси и России провели встречу, основной целью которой были договоренности об углубленной интеграции двух государств. Хотя многие называют это поглощением Беларуси. По итогам переговоров были согласованы 28 программ по интеграции РФ и Беларуси.

Также Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о закупке российского вооружения на миллиард долларов.

Но главной новостью стало то, что Лукашенко собрался разместить на границе с Украиной ракетные комплексы С-400. Белорусский диктатор увидел в Украине потенциальную военную угрозу и сразу обратился к президенту РФ за помощью.

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