Американцям терміново треба їхати з України – нове звернення США

США закликали своїх громадян покинути Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація з безпекою в Україні, як і раніше, залишається непередбачуваною через зростання загроз воєнних дій Росії і може погіршитися. Про це повідомляє пресслужба посольства США.

Громадяни США, які перебувають в Україні, мають розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційні чи інші приватні транспортні засоби.

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Як виїхати з України

Є варіант – сушею. Однак через обмеження, пов'язані з коронавірусом, американці повинні бути готові до того, що вимоги до в'їзду в свою країну можуть значно відрізнятися від того, що необхідно для в'їзду мандрівників, що прибувають літаком.

США відкликають "своїх"

24 січня Державний департамент Сполучених Штатів Америки дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві. Крім того, Держдеп оновив четвертий рівень небезпеки щодо подорожей до України.

Радник з питань преси та культури в Україні Волтер Браунолер заспокоїв та сказав, що евакуація дипломатів – це тимчасовий захід і що все залежатиме від ситуації.

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Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, коментуючи ситуацію, повідомила, що Україну покинули не так багато дипломатів.

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на евакуацію членів сімей американських дипломатів закликали зберігати спокій. Українська сторона вважає, що рішення Державного департаменту США щодо від'їзду членів сімей співробітників американського посольства у Києві було передчасним.

Водночас політичні експерти розповіли, чому США відкликають своїх дипломатів з України і наскільки серйозною є ситуація на тлі загрози вторгнення РФ до нашої країни.