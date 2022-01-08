Авіакатастрофа МАУ в Ірані. Стали відомі імена ймовірних виконавців злочину

Іран закликають взяти на себе відповідальність. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що слідчі знають імена ймовірних виконавців злочину у справі про знищення літака рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це він написав у Twitter.

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"Слідство в Україні просувалося б набагато краще, якби Іран надав належну допомогу. За два роки з боку Ірану фактично немає співпраці. Україні слід активізувати власне розслідування та наполягати на міжнародній співпраці з постраждалими країнами", – написав Мамедов.

Він додав, що з різних джерел Україні відомі ймовірні виконавці злочину, і зараз потрібно лише перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб.

"У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність та виплатити компенсації, Україна може звернутися до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН", – резюмував заступник генпрокурора.

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Також у колонці для "Радіо Свобода" він назвав імена військовослужбовців нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції, про яких ідеться:

капітан Мехді Хосраві (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1);

перший лейтенант Мейсам Хейроллахі (Meysam Kheirollahi, оператор);

третій лейтенант Саєд Ахмад Мірі (Seyed Ahmad Miri, оператор);

перший лейтенант Маґамад Маджід Еслам Доост (Mohammad Majid Eslam Doost);

капітан Саджад Мохаммаді (Sajjad Mohammadi);

майор Хамед Мабхута (Hamed Mabhout);

другий бригадний генерал Ібрагім Сафаї Кіа (Ibrahim Safaei Kia);

бригадний генерал Алі Акбар Сейдун (Ali Akbar Seydoun);

військовий іранської армії полковник Мостафа Фараті (Mostafa Faratі).

За словами ексзаступника генпрокурора, цим людям інкримінують службову недбалість, необережність та неналежне виконання службових обов'язків.

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