Азербайджан та Вірменія знову воюють, у хід пішла артилерія: що там відбувається

Азербайджан та Вірменія влаштували стрілянину на кордоні. Колаж "Сьогодні"
На кордоні Азербайджану та Вірменії знову гаряче: сторони влаштували стрілянину в районі населеного пункту Верін-Шоржа Гегаркунікської області та звинувачують одна одну в провокації. Азербайджанська армія нібито навіть застосувала артилерію та безпілотники. Є втрати з обох боків.
Позиція Азербайджану
У Міноборони Азербайджану стверджують, що першими нібито розпочали вірмени: на Кельбаджарському напрямку азербайджансько-вірменського державного кордону 11 січня загинув військовослужбовець армії Азербайджану.
"В результаті відповідних заходів, вжитих підрозділами азербайджанської армії, противника було придушено. Вся відповідальність за напруженість, що виникла, лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", – заявили в оборонному відомстві.
Вірменія звинувачує Азербайджан
Міноборони Вірменії відзначило, що Збройні сили Азербайджану відновили обстріл вірменських позицій у східній частині вірменсько-азербайджанського кордону, застосовуючи артилерію та безпілотники.
"Вірменська сторона здійснила адекватні дії. Дані про втрати вірменської сторони уточнюються. На цей момент відомо про трьох поранених", – йдеться у повідомленні.
Супротивні сторони заспокоїлися, і поки що там затихло.
Війна за Нагірний Карабах 2020-го
- У 2020 році війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах тривала 44 дні – з 27 вересня до 10 листопада. Завершилася вона примиренням сторін на вигідних Баку умовах та введенням російських військ на спірну територію.
- Після бойових дій Азербайджан кинув усі сили на відновлення Нагірного Карабаху. Баку планує перетворити зруйнований війною регіон у вітрину та повернути біженцям їхні будинки.
- Але вже в листопаді 2021-го дві ворогуючі країни Кавказу заявили про зрив перемир'я та початок масштабних бойових дій, а також про перші жертви з обох боків. З 8 листопада на кордоні Вірменії та Азербайджану зафіксували серію збройних інцидентів.