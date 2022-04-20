Басурін здав Росію — Піонтковський

Росія не пробачила Басуріну розкриття її планів, вважає Піонтковський / Фото: Колаж: Сьогодні

Прессекретаря "воєнного командування" так званої "ДНР" Едуарда Басуріна, ймовірно, розстріляли, вважає російський журналіст і в минулому політичний діяч Андрій Піонтковський. На його думку, це сталося після того, як Басурін розкрив намір РФ про хімічні атаки на Маріуполь.

Про це Піонтковський розповів Наталці Влащенко в інтерв'ю спеціально для Youtube-каналу "Україна 24".

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На думку Піонтковського, військового діяча ДНР Басуріна стратили після того, як в ефірі шоу пропагандистки Ольги Скабєєвої він зізнався, що Росія має намір застосувати хімічну зброю щодо захисників Маріуполя. Та ще й використовує для цього хімічні війська.

"Цей дурник і донецький кат Басурін доповідав Скабєєвій, що "цих потвор не можна звідти викурити, сьогодні ми звернемося до хімічних військ". Він на кілька днів зник, гадаю, його розстріляли. Він видав страшну російську державну таємницю. Це ще матиме серйозні міжнародні наслідки", — сказав Піонтковський.

Журналіст нагадав, що офіційно Росія ще 10 років тому знищила усі свої арсенали з хімічною зброєю. Але за словами Басуріна виявилося, що РФ все ще має хімічні війська, з якими бойовик співпрацював.

"І того ж вечора вони таки щось скинули над "Азовсталлю". Але, мабуть, потім, злякавшись балаканини Басуріна, на якийсь час припинили ці акції", — переконаний Піонтковський.

На думку експерта, Путін не вибачить і генералам, які провалили бліцкриг в Україні.

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"Зрозуміло, що Путін ніколи вже не пробачить цих генералів, які викликали сумніви щодо його геніальності. І він, загалом, почав їх брати в облогу", — вважає Піонтковський.

Крім того, російський диктатор призначив генералом російської армії Олександра Дворнікова з репутацією, відомою усьому світу. Його називають "м'ясником Алеппо" та "катом Сирії".

Однак, на думку Піонтковського, все військове мистецтво вищезгаданого генерала полягає лише в тому, щоб безперешкодно розстрілювати мирних жителів та застосовувати ту саму хімічну зброю.

"Все його військове мистецтво — це бомбардувати з повітря або з дна Каспійського моря сирійські міста. Він знищив Алеппо, але робив це без жодного опору. Сирійські повстанці і мирні мешканці не мали ні авіації, ні протиповітряної оборони, ні навіть "стінгерів". Ось він безкарно, спокійно, садистськи їх знищував", — зазначив російський журналіст.

На думку Піонтковського, всі помітили, що з призначенням генерала Дворнікова посилилися обстріли всіх українських міст, оскільки це єдина тактика, на яку той здатен.

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Експерт упевнений, що в Україні діяти безкарно Дворнікову не вдасться.

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