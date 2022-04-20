Басурин сдал Россию – Пионтковский

Россия не простила Басурину раскрытия ее планов, считает Пионтковский / Фото: Коллаж: Сегодня

Пресс-секретарь "военного командования" так назsваемой "ДНР" Эдуард Басурин, вероятно, был расстрелян, считает российский журналист и в прошлом политический деятель Андрей Пионтковский. По его мнению, это случилось после того, как Басурин раскрыл намерение РФ о химических атаках на Мариуполь.

Об этом Пионтковский рассказал Наташе Влащенко в интервью специально для Youtube-канала "Україна 24".

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По мнению Пионтковского, военного деятеля ДНР Басурина казнили после того, как в эфире шоу пропагандистки Ольги Скабеевой он признался, что Россия намерена применить химическое оружие в отношении защитников Мариуполя. Да еще и использует для этого химические войска.

"Этот дурачок и донецкий палач Басурин докладывал Скабеевой, что "этих уродов невозможно оттуда выкурить, сегодня мы обратимся к химическим войскам". Он на несколько дней исчез, думаю, его расстреляли. Он выдал страшную российскую государственную тайну. Это будет еще иметь серьезные международные последствия", — сказал Пионтковский.

Журналист напомнил, что официально россия еще 10 лет назад уничтожила все свои арсеналы с химическим оружием. Но со слов Басурина оказалось, что у РФ все еще есть химические войска, с которыми боевик сотрудничал.

"И в тот же вечер они таки что-то сбросили над "Азовсталью". Но, видимо, потом, испугавшись болтовни Басурина, на время прекратили эти акции", — убежден Пионтковский.

По мнению эксперта, Путин не простит и генералов, которые провалили блицкриг в Украине.

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"Ясно, что Путин никогда уже не простит этих генералов, которые вызвали сомнения в его гениальности. И он, в общем, начал их осаживать", — считает Пионтковский.

Кроме того, российский диктатор назначил генералом российской армии Александра Дворникова с репутацией, небезызвестной всему миру. Его называют "мясником Алеппо" и "палачом Сирии".

Однако, по мнению Пионтковского, все военное искусство вышеупомянутого генерала заключается лишь в том, чтобы беспрепятственно расстреливать мирных жителей и применять то же химическое оружие.

"Все его военное искусство, — это бомбардировать с воздуха или со дна Каспийского моря сирийские города. Он уничтожил Алеппо, но делал он это без всякого сопротивления. У сирийских повстанцев и мирных жителей не было ни авиации, ни противовоздушной обороны, ни даже "стингеров". Вот он безнаказанно, спокойно, по-садистски их уничтожал", — отметил российский журналист.

По мнению Пионтковского, все заметили, что с назначением генерала Дворникова усилились обстрелы всех украинских городов, поскольку это единственная тактика, на которую тот способен.

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Эксперт уверен, что в Украине действовать безнаказанно Дворникову не удастся.

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