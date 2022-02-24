Байден наказав перекинути додаткові війська до Європи

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки будуть послаблювати стратегічні галузі Російської Федерації.

Про це заявив президент США Джо Байден під час брифінгу, який транслює телеканал "Україна 24".

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Саміт НАТО

"Наші дії зменшать майже на половину експорт Росії. Також зникнуть можливості космічних розробок", – заявив Байден.

/ Фото: Україна 24

Також він нагадав, що завтра відбудеться саміт НАТО, в якому братимуть участь лідери 30 країн Альянсу:

"Ми домовимося про наступні кроки. Ми надали оборонну допомогу Україні. Наші збройні сили не залучені до бойових дій. Вони їдуть до Європи, щоб убезпечити союзників".

Джо Байден зазначив, що у вівторок у відповідь на агресію Росії розпорядився про зміцнення Естонії, Польщі та Румунії:

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"Наші союзники посилюють колективну оборону. Після нападу НАТО зібралося і активізувало план у відповідь. Даю дозвіл на розміщення військових у Німеччині. Ми готуємося і до інших кроків".

Нагадаємо, Джо Байдену було представлено багато варіантів проведення масованих кібератак, спрямованих на те, щоб підірвати здатність РФ підтримувати свої військові операції в Україні.

Розвідка США та військові пропонують використовувати американську кіберзброю в "небачених раніше масштабах".

Крім цього, президент США заявив про запровадження нових санкцій проти банків Російської Федерації, де перебувають понад трильйони доларів.

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"Ми обмежимо здатність Росії та російського уряду діяти в доларах, євро, ієні. Ми припинимо здатність фінансувати та збільшувати російське військо, а також нашкодимо їх здатності конкурувати у високотехнологічній економіці 21-го століття", – сказав президент США.

Вторгнення Росії до України