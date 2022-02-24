Британія запровадила нові санкції проти Росії

Велика Британія у відповідь на російське вторгнення до України запроваджує санкції проти ВТБ та "Аерофлоту", забороняє польоти до країни, забороняє експорт до Росії високотехнологічної продукції.
Про це заявив 24 лютого британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє телеканал Україна 24.
Джонсон заявив, що всі найбільші російські банки будуть виключені із фінансової системи Великої Британії. Також передбачається заморожування активів банку ВТБ та ще 100 фізичних та юридичних осіб.
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Великим російським компаніям та державі буде заборонено залучати кошти на британських ринках.
Авіакомпанії "Аерофлот" заборонять літати до Великої Британії.
Буде припинено дію експортних ліцензій на товари, які можна використовувати у військових потребах.
Велика Британія припинить експорт високотехнологічних товарів та обладнання для нафтопереробки.
Аналогічні санкції буде накладено на Білорусь за участь у нападі на Україну.
Джонсон також заявив, що можливість відключення Росії від міжбанківської платіжної системи SWIFT "не знімається з порядку денного".
Також стало відомо, що російському мільярдеру Роману Абрамовичу заборонили в'їзд до Великої Британії.
Санкції проти Росії
- Вдень 23 лютого Євросоюз ввів санкції проти 351 депутата Держдуми, який проголосував за визнання "ЛДНР", та ще проти 27 фізичних та юридичних осіб. Їхні активи будуть заморожені, з ними заборонено вести бізнес, їм заборонено в'їжджати до ЄС навіть з метою транзиту до інших країн.
- Днем раніше Лондон ввів персональні санкції проти низки російських олігархів, включаючи Геннадія Тимченка (інвестиційної групи Volga Group) та братів Аркадія (ТОВ "СДМ-Міст") і Бориса Ротенбергова (міноритарний акціонер "Газпром буріння"), а також проти п'яти найбільших російських банків
- Під час звернення до нації президент США Джозеф Байден також розповів про свої заборони для Росії за визнання терористичних "ЛДНР". А потім і Міністерство фінансів США повідомило, що на дітей низки високопосадовців РФ накладено обмеження.
- 23 лютого президент США Джозеф Байден повідомив про введення санкцій проти зареєстрованої у Швейцарії російської компанії Nord Stream 2 AG, яка відповідає за будівництво "Північного потоку – 2" у Європі. Мінфін США розпорядився завершити до 2 березня всі операції із цією компанією.