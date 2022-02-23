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Євросоюз запровадив санкції за визнання "ЛДНР"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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23 лютого, 17:52
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Під санкції потрапили олігархи та учасники дезінформаційної війни
Позиція ЄС щодо санкцій відносно Росії залишилася непохитною. Фото: колаж "Сьогодні"
Позиція ЄС щодо санкцій відносно Росії залишилася непохитною. Фото: колаж "Сьогодні"

Євросоюз ввів санкції проти 351 депутата Держдуми, які проголосували за визнання "ЛДНР", та ще проти 27 фізичних та юридичних осіб. Їхні активи будуть заморожені, з ними заборонено вести бізнес, їм заборонено в'їжджати до ЄС навіть з метою транзиту в інші країни.

Передає Reuters із посиланням на офіційно опубліковане рішення ЄС.

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Що відомо

"У рамках існуючих санкційних обмежень ЄС обмежувальні заходи поширюються на всіх 351 депутата Державної Думи РФ, які 15 лютого проголосували за звернення до президента Путіна про визнання незалежності самопроголошених формувань у Донецькій та Луганській областях України", – сказано у документі.

Сказано, що адресні обмежувальні заходи будуть введені ще щодо 27 високопоставлених осіб та організацій, які відіграли роль у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. До них належать:

  • члени російського уряду, причетні до незаконних рішень;
  • банки та підприємці/олігархи, які підтримують фінансово або матеріально російські операції на Донбасі;
  • командувачі військових підрозділів, які відіграли роль у вторгненні або діях з дестабілізації обстановки в регіоні;
  • особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.

Повного списку тих, хто потрапив під санкції, на сайті ЄС немає.

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Удар по Росії

Введено також заборону надання фінансів Російській Федерації, її уряду та Центральному банку. Обмежується доступ російської держави та уряду до ринків капіталу та фінансових послуг ЄС.

"ЄС готовий швидко прийняти ширші політичні та економічні санкції у разі потреби та підтверджує свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – йдеться у документі.

Санкційний ріг достатку

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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